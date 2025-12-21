live mn Primavera, Napoli-Milan (1-1): rossoneri beffati, pareggio allo scadere

FINE PARTITA, NAPOLI-MILAN 1-1. Grande beffa per il Milan di mister Giovanni Renna che, dopo aver dominato per un'ora di gioco e aver trovato la rete del vantaggio al 57° su rigore trasformato da Lontani, viene ripreso sull'ultima azione della partita dal gol di Caucci. È il secondo weekend consecutivo che il Diavolo pareggia in questo modo: rossoneri dunque che non staccano il Napoli e salgono a 23 punti. Peccato perché il Diavolo aveva controllato la gara fino al 60° con tante occasioni non capitalizzate.

95' Tensione dopo il gol: espulso un collaboratore del tecnico rossonero Giovanni Renna e grande nervosismo anche tra i giocatori in campo

93' GOL NAPOLI. La rete del pareggio era nell'area e arriva con Caucci che sbuca alle spalle della difesa rossonera e batte Longoni con la zampata... 1-1 che sa di grande beffa per il Diavolo... Un film già visto dopo l'epilogo di sette giorni fa contro il Bologna

90' Quattro minuti di recupero

89' Punizione di Smeraldi che fa tremare il Milan: esce di un soffio la conclusione del partenopeo...

88' Primo cambio nel Milan: esce Lontani, entra Cissè

85' Il Napoli prova a spingere come mai fatto in tutta la gara: massima resistenza per il Milan

79' Entrano D'Angelo e De Martino nel Napoli: fuori Olivieri e Camelio

75' Ancora il Napoli pericoloso, ora scatenato. Colpo di testa di Raggioli che non inquadra la porta...

73' Miracolo di Longoni! All'improvviso pericoloso il Napoli con Eletto che anticipa tutti di testa su corner ma trova una meravigliosa risposta del portiere rossonero!

71' Lontani ci prova su punizione ma non trova lo specchio

70' Primo giallo del match: ammonito Eletto appena entrato per un fallo su uno scatenato Plazzotta

65' Secondo e terzo cambio nel Napoli: entrano Eletto e Borriello, escono Gambardella e Lo Scalzo

63' La reazione del Napoli è un tiro da distanza siderale di Genovese: pallone che si spegne tranquillo nelle mani sicure di Longoni

57' GOOOOL DEL MILAAAAN!! Perfetto Simone Lontani dal dischetto! La stella rossonera la incastona sotto l'incrocio: ottavo gol in campionato! 1-0 Milan a Napoli!

56' Grandissima palla di Tartaglia per Plazzotta che entra in area, punta l'avversario, e viene steso: calcio di rigore per il Milan!

50' Ritmi più blandi in questo avvio di ripresa

46' Si riparte! Un cambio nel Napoli: entra Raggioli per Gorica

NAPOLI-MILAN 0-0, FINE PRIMO TEMPO. Si conclude un ottimo primo tempo del Milan, a livello di gioco: è mancato solo il gol ai ragazzi di Renna. Ci sono andati vicinissimi in apertura e chiusura di frazione: prima Plazzotta con un destro dal limite e poi Mancioppi con un colpo di tacco. Entrambe le conclusioni fanno davvero il pelo al palo di Spinelli. Per il resto è la squadra rossonera che fa la partita e crea altre situazioni interessanti: il Napoli si vede, timido, in un paio di occasioni ma senza essere incisivo.

44' Ancora il Milan, ancora di tacco!! Questa volta è Mancioppi che ci va davvero vicino: fa la parba al palo il centrocampista rossonero!

43' Prova la magia Lontani deviando di tacco un traversone di Plazzotta: palla letta bene dal portiere azzurro

40' Ultimi cinque minuti, i rossoneri hanno allentato un po' la presa...

31' Lontani prova a sorprendere Spinelli, visto fuori dai pali: tiro da metà campo che però non viene benissimo

27' Grande occasione per Caucci che da posizione favorevole spara alto: era però in fuorigioco

25' Pasticcia Spinelli su calcio d'angolo e rischia di regalare il gol olimpico ai rossoneri...

16' Ancora il Milan! Bella conclusione di Lontani che viene ancora una volta letta bene da Spinelli

12' Si vede il Napoli: colpo di testa di Gorica da posizione defilata che fa tremare Longoni

8' Bel cross dalla sinistra di Pandolfi che viene letto da Spinelli in uscita

7' Buon piglio dei rossoneri in questo avvio

2' Subito pericolosissimo il Milan con Plazzotta che calcia a fil di palo dal limite dall'area, a conclusione di una bella ripartenza rossonera

1' Cominciata la partita a Napoli!

- Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp.: Lattisi, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, D'Angelo, Anic, Eletto, De Martino, Saviano, Maida. All. Rocco

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. A disp.: Faccioli, Catalano, Pagliei, Dotta, Grilli, Seedorf, Di Maria, Nolli, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Renna

Amiche e amici di MilanNews.it, un saluto e buon pomeriggio a tutti! Il Milan Primavera tra pochi minuti scenderà in campo a Napoli in occasione della diciottesima giornata del campionato di Primavera 1. Sarà anche l'ultima gara del 2025 per i giovani di mister Giovanni Renna. Per non perderti nessuna emozione della sfida segui il live testuale di MilanNews.it, resta con noi!