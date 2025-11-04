Anche Marotta conferma: per il rogito di San Siro è tutto ultimato
(ANSA) - MILANO, 03 NOV - "È tutto pronto per il rogito per San Siro? Credo tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso sia veramente l'atto finale". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, rispondendo all'uscita dall'odierna assemblea della Lega Serie A. (ANSA).
