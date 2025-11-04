Rocchi sul fallo da rigore di Fofana: "Decisione corretta non ammonire"

Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR su DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi analizza l’episodio che ha portato al penalty per i giallorossi in Milan-Roma. Guida ha subito fischiato il calcio di rigore per il fallo di mano di Fofana, senza però ammonirlo (sarebbe stato il secondo giallo, ndr). Per Rocchi è giusto così:

“Su questa tipologia di fallo tendiamo a punire solamente il calcio di rigore perché non c’è un’intenzionalità chiara per quanto ci riguarda. Non è un gesto deliberato. Devo dire che Guida ha fatto un’ottima gara e in questo frangente prende due decisioni importanti. Prima un fallo fuori area con giallo, giustissima l’ammonizione, dopo di che un calcio di rigore. Guardando il regolamento non ci ritroviamo con l’ammonizione sul fallo di mano, sono certo che la decisione corretta sia calcio di rigore senza nessun tipo di provvedimento (disciplinare, ndr)”.