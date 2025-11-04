Rinnovo Maignan complicato: il Milan monitora tre profili per sostituirlo

di Lorenzo De Angelis

Il Milan nelle prossime settimane riallaccerà i contatti con Mike Maignan ed entourage per capire se ci sono margini per convincerlo a rinnovare il proprio contratto, ma ad oggi è davvero complicato pensare che il francese possa prolungare con il club rossonero. 

Per questo motivo dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbero cominciati a muovere di conseguenza monitorando tre profili in vista del futuro: Elia Caprile del Cagliari, Zion Suzuki del Parma Noah Atubolu del Friburgo.  