Della Valle: "Difficilmente il Milan farà la prima mossa, ma se fosse Zirkzee a proporsi..."
Fabiana Della Valle, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sui nomi per l'attacco del Milan: "Gli altri nomi arrivano tutti dall’estero. Molto dipenderà dalle opportunità che si creeranno da qui alla riapertura del mercato: un attaccante scontento diventa un peso di cui è meglio liberarsi in fretta.
Nella lista dei delusi c’è sicuramente Joshua Zirkzee, olandese con un passato al Bologna, ora al Manchester United, che al Milan ha già detto no una volta. Difficilmente i rossoneri faranno la prima mossa, ma se fosse lui a proporsi, magari con la formula vantaggiosa del prestito, allora il mood nei suoi confronti potrebbe cambiare".
