Marotta: "Ho visto dei valori molto intensi da parte di tante squadre, tra cui anche il Milan di Allegri"
(ANSA) - MILANO, 03 NOV - "Conte? Non voglio rispondere a questa cosa, non è il caso che riprenda ancora questo discorso. È liberissimo di dire queste cose. Se c'è rispetto c'è anche democrazia, ognuno può esprimere la propria opinione. Poi si può anche non condividere, però tutto va bene". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, rispondendo all'uscita dall'odierna assemblea della Lega Serie A.
"C'è anche il Milan per lo scudetto? Ci sono tante squadre, è un bel campionato incerto come non era da tanti anni. Ho visto dei valori molto intensi da parte di tante squadre, tra cui anche il Milan di Allegri. Chi è lepre e chi cacciatore? È sempre meglio essere cacciatore", ha concluso con una battuta. (ANSA).
