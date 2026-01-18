live mn Verso Milan-Lecce: Jashari dall'inizio, torna la coppia Leao-Pulisic

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, DE WINTER; SAELEMAEKERS, RICCI, JASHARI, RABIOT, ESTUPINAN; LEAO, PULISIC

16.30 - Come riportato dal collega di Sky Sport, Peppe Di Stefano, Allegri è sempre più intenzionato a schierare stasera Jashari nel ruolo di play al posto di Modric. Una grande chance da sfruttare per il centrocampista svizzero, non ancora totalmente nei giri di Allegri come prima scelta.

16.00 - Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3N); l'ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel torneo è stata tra il 1989 e il 1993.

15:10 - Nessun squalificato nei rossoneri che però hanno il numero 19 Youssouf Fofana tra le fila dei diffidati quindi, in caso di ammonizione, salterà il prossimo impegno ovvero Roma-Milan. Per il Lecce invece squalificati e quindi assenti Gaspar e Veiga. Nessun diffidato invece per i salentini

14.00 - Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3 pareggi). Lo riporta Opta.

13:30 - Le parole di Allegri in conferenza stampa:"Pavlovic difficilmente sarà della partita (invece è convocato e si siederà in panchina), fino a ieri non poteva colpire la palla di testa. Gimenez è ancora fuori. Gli altri più o meno stanno tutti bene: poi domani ci saranno dei cambi, perché è la quarta partita in due settimane. L'importante è avere lo spirito di squadra e la voglia di raggiungere l'obiettivo, questa deve essere la cosa chiara a tutti: anche quando le partite vengono fatte meno bene, deve essere ottenuto il risultato. Importante saper leggere la partita. Abbiamo fatto due buone partite tra Genoa e Fiorentina. Dobbiamo lavorare per migliorare la fase di gioco ma non bisogna perdere l'obiettivo chiaro per cui giochiamo: arrivare nelle prime quattro per tornare in Champions".

13:00 - Negli ultimi 5 incontri di campionato giocati a San Siro tra Milan e Lecce, sono state 4 le vittorie dei rossoneri e 1 pareggio, nel 2019, durante la prima partita di Pioli sulla panchina del Milan. La prima e ultima sconfitta in casa contro i Salentini risale al 19/10/1987 quando il Milan di Fabio Capello perse 1-2. I precedenti totali in Serie A vedono 15 vittorie dei rossoneri, 3 pareggi e 1 sconfitta.

12.30 - DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: domenica 18 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

MILAN – LECCE h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

Dopo la soddisfacente trasferta di Como il Milan ospiterà questa sera a San Siro il Lecce per la 21esima giornata di Serie A. Vincere per staccare il Napoli in classifica, allungare sulla Juventus e portarsi nuovamente a -3 dall'Inter evitandone così la fuga. È questo l'obiettivo della formazione di Massimiliano Allegri, che ancora una volta è chiamata ad invertire il trend negativo con le squadre della parte destra della classifica di Serie A, contro le quali ha già perso 13 punti in 20 giornate. Grazie al nostro live testuale non vi perderete neanche una notizia di avvicinamento alla sfida di oggi, in programma alle 20.45. Restate con noi!!!