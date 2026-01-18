Pellegatti: "Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10"

Nel suo canale YouTube, nel post partita di Como-Milan, ha esultato così Carlo Pellegatti:

“Vive la France. Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10. Maignan straordinario in un primo tempo dove il Como aveva completamente inceppato la manovra del Milan. Rabiot nel primo strappo concreto della partita si è conquistato un rigore che ha realizzato Nkunku. Poi il pallone splendido di Saelemaekers per Leao che in maniera geniale dà la palla a Rabiot. E quando Rabiot ha trovato il pallone, l’ha controllato, ero sicuro del gol. Vive la France per Rabiot e per Maignan. Mi dicono che il Milan è stato catenacciaro nel primo tempo ma non è così, è che non riusciva proprio a prendere la palla, non ha voluto. Rabiot giocatore straordinario. Primo tempo dove il Milan rincorreva una palla che non riusciva a prendere. C’è differenza tra correre e rincorrere”