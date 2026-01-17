Verso Milan-Lecce, le ultime di formazione da Sky: provato Estupinan, gioca Ricci, ballottaggio Jashari-Modric

vedi letture

Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, racconta le ultime di formazione in vista di Milan-Lecce di domani sera a San Siro. In porta ovviamente Maignan, con la linea difensiva a tre composta da Tomori, Gabbia e De Winter, visto che Pavlovic ha ancora i 9 punti di sutura sull'arcata sopracciliare.

A centrocampo iniziano i primi ballottaggi. Nella giornata di oggi a sinistra è stato provato Estupinan e l'intenzione è quella di schierare l'ex Brighton dal primo minuto. Rabiot al momento è intoccabile, mentre come mezz'ala destra dovrebbe giocare Samuele Ricci. Al centro c'è il ballottaggio tra Modric e Jashari: il croato ha giocato titolare giovedì sera e bisognerà capire se se la sentirà di farlo anche domani. L'ex Brugge è pronto per sostituirlo dall'inizio.

In attacco l'idea è quella di riproporre la coppia Leao-Pulisic, anche perché il prossimo impegno dei rossoneri dopo il Lecce arriverà dopo sette giorni e ci sarà tutto il tempo per recuperare.