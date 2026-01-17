15 vittorie su 19 per il Milan a San Siro contro il Lecce. Percentuale maggiore solo contro il Palermo
Il Milan ha vinto ben 15 delle 19 sfide interne contro il Lecce in Serie A, il 79% (3N, 1P); tra le squadre affrontate in casa almeno lo stesso numero di volte, solo contro il Palermo i rossoneri hanno registrato una percentuale di successo più elevata (83%). Lo riporta Opta.
