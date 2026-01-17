Ravezzani: “Il gioco di Allegri non è nato ieri: in Spagna tutti sanno che il Real di Ancelotti giocava come il Milan di Allegri"

vedi letture

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la partita andata in scena ieri sera al Sinigaglia tra Como e Milan. Queste le sue parole:

“Allegri ha dei meriti, forse anche quello di avere un po’ di fortuna, ma non dimentichiamo che le scelte del Milan, la filosofia di Allegri, non è nata con Allegri alla Juve o al Milan perchè per esempio in Spagna tutti sanno che il Real di Ancelotti giocava come il Milan di Allegri, cioè subiva, accettava di farsi attaccare e che poi sfruttando le qualità dei suoi giocatori ripartiva in contropiede. Quindi è una filosofa di gioco che io credo che si attagli molto bene alle necessità e alle qualità del Milan oggi. Maignan super protagonista anche se sul primo gol del Como doveva uscire. È un Milan che non ha una difesa incredibile, sta crescendo De Winter, Gabbia sappiamo quello che può e non può dare, Tomori è spesso inaffidabile. Ha provato Allegri saggiamente a schierare una difesa a 4 per contenere il Como. Ha funzionato? No, perchè il Como meritava di vincere ma credo che Allegri in qualche modo ha predisposto una partita sapendo che avrebbe sofferto di più, sapendo però che il Como poteva essere superato con questo tipo di ripartenze”