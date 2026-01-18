Dato (negativo) clamoroso: il Milan ha pareggiato contro quattro delle ultime cinque in classifica

Dato (negativo) clamoroso: il Milan ha pareggiato contro quattro delle ultime cinque in classificaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:36News
di Antonello Gioia

Il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite (1V) contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime cinque posizioni in classifica in Serie A, dopo che aveva vinto le sei precedenti gare contro queste avversarie. Lo riporta Opta.