Milan fortunato? Allegri non ci sta ed esige rispetto per la sua squadra

Non sono mancate le polemiche dopo la vittoria di giovedì del Milan sul campo del Como per 3-1. I rossoneri non hanno certamente giocato la loro miglior partita e, soprattutto nel primo tempo, ha faticato parecchio, ma ancora una volta hanno dimostrato una capacità di soffrire e poi di reagire che hanno in pochi in questa Serie A.

MAX ESIGE RISPETTO - Max Allegri non è uno che se la prende quando criticano il suo modo di giocare o comunque gli interessa relativamente, ma giustamente non ci sta quando qualcuno parla del suo Milan secondo in classifica e riduce tutto a semplice fortuna. Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia, il tecnico livornese ha dichiarato: "La fortuna è una componente della vita: più ce la andiamo a cercare, meglio è. Credo sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano al Milan con cui stiamo facendo dei discreti risultati. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo finale, sapendo che dobbiamo fare tanta fatica e avere umiltà di lavorare sui propri limiti".

TUTTO MERITATO - Parole chiare per difendere non solo il suo lavoro, ma anche quello di tutta la sua squadra che, dopo la deludente stagione scorsa, sta lottando ogni giorno per essere competitiva e restare attaccata alle prime posizioni. Se la formazione milanista è in quella posizione di classifica è perchè se lo merita, su questo ha pochi dubbi Allegri: "I punti che abbiamo in classifica sono quelli che abbiamo meritato sul campo" il suo commento prima del Como parlando dei 40 punti del Diavolo (ora sono 43 dopo il successo di giovedì). La fortuna ti può aiutare a vincere una partita, ma se dopo 20 giornate sei secondo allora c'è molto di più. E se proprio vogliamo parlare di fortuna, l'unica fortuna che ha il Milan è avere giocatori di altissimo livello come Maignan, Rabiot, Modric, Pulisic e Leao che sanno decidere le partite con le loro giocate.