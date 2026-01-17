Ravezzani sottolinea: “Il Milan ha molti più problemi rispetto all’anno scorso ma è secondo”

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la partita andata in scena ieri sera al Sinigaglia tra Como e Milan. Queste le sue parole:

“Non può essere solo fortuna soprattuto se si considerano i limiti attuali del Milan che sono limiti importanti. Rispetto ad un anno fa, il Milan che aveva iniziato con quella sciagurata frase di Ibra che voleva un ‘Milan dominante’ e affidò a Fonseca e Conceicao con rovesci disastrosi, adesso il Milan ha 12 punti in più di un anno fa e ha molti più problemi del Milan di Fonseca. Intanto ha perso dei giocatori importanti pagati molti soldi, Theo e Reijnders, che sono stati sostituiti con dei giocatori che non stanno rendendo al massimo come Jashari, Ricci, Estupinian. Da segnalare anche che il Milan di Allegri non ha neanche quel Gimenez che comunque era stato importante nella seconda parte della stagione del Milan segnando 6 gol. È arrivato Fullkrug, che sembra avere qualche qualità, soprattutto nelle sponde, ma ritorniamo a dire che rispetto a un anno fa Allegri ha Pulisic e Leao che sono a mezzo servizio e questo fa la differenza. Pensate che i due hanno giocato insieme meno della metà dei minuti giocati dal Milan. Quindi visto tutto questo, se in questo momento è secondo, non può essere solo fortuna”