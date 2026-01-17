Milan, Camarda verso il ritorno anticipato dal prestito al Lecce: può essere utile ad Allegri per lo sprint finale

Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma sta prendendo sempre più quota il rientro anticipato al Milan di Francesco Camarda dal prestito al Lecce. Colpa dell'infortunio alla spalla che non sembra essere di poco conto e per questo il club rossonero vorrebbe valutare da vicino il suo recupero. Lo scrive stamattina Tuttosport che aggiunge poi che in via Aldo Rossi ritengono che il giovane attaccante possa tornare utile a Max Allegri nello sprint finale come quinta punta, visto che l’attacco milanista spesso e volentieri in questa stagione si è trovato ridotto ai minimi termini tra infortuni e forfait vari.

Camarda, in Salento, si è trovato benissimo e fino ad oggi ha collezionato 19 presenze in Serie A, con 634 minuti giocati, e ha realizzato un gol e fornendo un assist oltre alle quattro reti in quattro partite con l’Under 21. Domenica sera, a seguito dell’infortunio alla spalla, non sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco per la sfida in casa del Milan.