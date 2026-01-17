Milan-Maignan, rinnovo sempre più vicino: ecco cosa manca

vedi letture

Se fino a qualche settimana fa tutto lasciava presagire l'addio a fine stagione di Mike Maignan, il cui attuale contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, oggi c'è grande fiducia e ottimismo che si possa molto presto arrivare al prolungamento del francese. Non siamo ancora al momento delle firme, ma il portiere è sempre più vicino a restare in rossonero.

COSA MANCA? - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che nelle ultime ore il suo agente Jonathan Kebe è stato a Milano e ha avuto diversi contatti con il Milan. L'accordo economico tra le parti è già stato trovato: tra parte fissa e bonus, Maignan andrà a guadagnare sette milioni di euro a stagione fino al 2031. Ma cosa manca quindi per la tanto attesa fumata bianca? Un'intesa definitiva sulle commissioni che chiede il procuratore dell'ex Lille. Non siamo ancora al momento della firma, ma in via Aldo Rossi si respira grande ottimismo.

ANCORA DECISIVO - Maignan, intanto, continua ad essere decisivo in campo: se il Milan è uscito con i tre punti in tasca giovedì dallo stadio del Como deve ringraziare anche il suo capitano, autore di diverse parate importanti che hanno tenuta in vita il Diavolo. Nel post-partita, il francese, che è sempre più immerso nel progetto milanista, è stato esaltato a più riprese anche da Max Allegri che ha ammesso che senza di lui il successo non sarebbe arrivato: "Se ci sono giocatori che costano 100 milioni e giocatori che ne costano uno ci sarà un motivo" il commento del livornese che sta spingendo da tempo per la permanenza di Maignan.