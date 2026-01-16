MN - Futuro Camarda: dialoghi in corso tra il Milan e il Lecce. La situazione

Francesco Camarda ha subito un infortunio alla spalla e il momento che sta attraversando è sicuramente importante e delicato. L’attaccante di proprietà del Milan e in prestito al Lecce è uno di quei profili che il club milanista tiene caldamente in considerazione per il presente e per il futuro e la gestione dell’infortunio alla spalla è una cosa che i rossoneri stanno tenendo sotto stretta osservazione.

Siamo ancora ad una fase di discussione e analisi, ma non è da escludere che, dopo un accordo tra Milan e Lecce, Camarda possa tornare a Milano per essere seguito nella fase di guarigione e recupero dallo staff medico rossonero. Questo non vuol dire che vi sia sfiducia nello staff del Lecce, tanto è vero che i due club stanno parlando su come gestire al meglio la situazione, vista anche la tipologia di prestito che era stata studiata in estate (il Lecce ha il diritto di riscatto, il Milan l’opzione per il controriscatto).

Camarda, in Salento, si è trovato benissimo e fino ad oggi ha collezionato 19 presenze in Serie A, con 634 minuti giocati, e ha realizzato un gol e fornendo un assist oltre alle quattro reti in quattro partite con l’Under 21. Domenica sera, a seguito dell’infortunio alla spalla, non sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco ma non è da escludere che proprio in occasione della partita, le due dirigenze (e probabilmente anche alla presenza dell’entourage del ragazzo) possano arrivare a prendere una decisione definitiva su chi, dove e come dovrà seguire il percorso di recupero di Camarda dall’infortunio alla spalla. Se sarà al Milan, si dovrà inevitabilmente interrompere il prestito con i club che dovranno poi sistemarsi sui dettagli economici e burocratici.

di Pietro Mazzara.