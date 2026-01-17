Milan, turnover contro il Lecce? Torna Pulisic, novità in mezzo al campo

vedi letture

Per il Milan è già tempo di tornare in campo a poche ore dalla vittoria in casa del Como: domani sera a San Siro arriva infatti il Lecce di Eusebio Di Francesco, reduce dalla sconfitta di mercoledì contro l'Inter. C'è poco tempo per recuperare la tante energie spese giovedì contro i ragazzi di Fabregas e per questo Max Allegri sta pensando di fare un po' di turnover.

TORNA PULISIC - Un ritorno quasi sicuro dal primo minuto in attacco è quello che di Christian Pulisic che è rimasto in panchina tutta la partita contro il Como. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che l'americano dovrebbe fare coppia in avanti con Rafael Leao. Dopo il successo di giovedì, Allegri ha spiegato così in conferenza stampa perchè l'ex Chelsea non è entrato in campo nemmeno un minuto: "Come mai Pulisic non è entrato? Arrivava da due partite molto dispendiose. C'era bisogno di fisicità, quindi ho preferito mettere Ruben. Poi comunque è entrato Fullkrug, che ha fatto un bel secondo tempo, ed ha voluto esserci per forza".

RIPOSO PER MODRIC? - Ieri Strahinja Pavlovic è tornato ad allenarsi in gruppo con una vistosa fasciatura e dovrebbe quindi essere a disposizione contro il Lecce, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina. Contro i pugliesi verrà dunque confermata la stessa difesa vista a Como, cioè quella composta da Tomori, Gabbia e De Winter. Sono attese novità in mezzo al campo dove Modric, che ha speso moltissimo al Sinigaglia, dovrebbe avere un turno di riposo. Difficile che Allegri rinunci a Rabiot, mentre da capire chi sarà l'altra mezzala (a Como ha giocato Fofana). Ricci, Loftus-Cheek e Jashari scalpitano per una maglia da titolare.