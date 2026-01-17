Probabile formazione Milan-Lecce, diversi ballottaggi per Allegri

vedi letture

Dopo la bella vittoria di Como il Milan torna subito in campo: domani sera a San Siro, alle ore 20.45, si chiuderà il treno di cinque partite ogni tre giorni che ha aperto questo 2026. I rossoneri ospiteranno il Lecce in occasione della ventunesima giornata del campionato di Serie A Enilive e dovranno dare seguito ai tre punti pesantissimi conquistati giovedì sera nel recupero in casa della squadra di Fabregas.

Max Allegri recupera tra i convocati Strahinja Pavlovic che ancora fatica a colpire il pallone di testa, a causa dei punti sull'arcata sopraccigliare: da capire se potrà dare il suo apporto a gara in corso. Davanti alla certezza Maignan, dunque, si va verso il trio difensivo visto al "Sinigaglia": Tomori, Gabbia e De Winter. Il tecnico rossonero ha avvisato in conferenza stampa che qualche cambio potrebbe esserci: Fofana è in ballottaggio con Ricci, mentre Jashari è in ballottaggio con Modric. Le partite ravvicinate impongono le giuste riflessioni sul minutaggio da concedere a chi finora ha giocato di più. Sulla destra sono in risalita le quotazioni di Athekame, anche se Saelemaekers, per il momento, rimane il favorito; a sinistra conferma per Bartesaghi. Davanti si rivedrà Christian Pulisic con ogni probabilità in coppia con Leao, con Nkunku e Fullkrug pronti come alternative a gara in corso. Il tedesco, alle prese sempre con l'infrazione al dito del piede, andrà comunque monitorato e gestito.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 5 De Winter

56 Saelemaekers, 4 Ricci, 30 Jashari, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

11 Pulisic, 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 31 Pavlovic, 24 Athekame, 2 Estupinan, 14 Modric, 19 Fofana, 8 Loftus-Cheek, 9 Fullkrug, 18 Nkunku

Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Saelemaekers-Athekame, Modric-Jashari, Ricci-Fofana.

Indisponibili: Gimenez

Squalificati: nessuno

Diffidati: Fofana

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: domenica 17 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Ceccon-Laudato

IV uomo: Marcenaro

VAR: Nasca

AVAR: Mazzoleni