Probabile formazione Milan-Lecce, diversi ballottaggi per Allegri
Dopo la bella vittoria di Como il Milan torna subito in campo: domani sera a San Siro, alle ore 20.45, si chiuderà il treno di cinque partite ogni tre giorni che ha aperto questo 2026. I rossoneri ospiteranno il Lecce in occasione della ventunesima giornata del campionato di Serie A Enilive e dovranno dare seguito ai tre punti pesantissimi conquistati giovedì sera nel recupero in casa della squadra di Fabregas.
Max Allegri recupera tra i convocati Strahinja Pavlovic che ancora fatica a colpire il pallone di testa, a causa dei punti sull'arcata sopraccigliare: da capire se potrà dare il suo apporto a gara in corso. Davanti alla certezza Maignan, dunque, si va verso il trio difensivo visto al "Sinigaglia": Tomori, Gabbia e De Winter. Il tecnico rossonero ha avvisato in conferenza stampa che qualche cambio potrebbe esserci: Fofana è in ballottaggio con Ricci, mentre Jashari è in ballottaggio con Modric. Le partite ravvicinate impongono le giuste riflessioni sul minutaggio da concedere a chi finora ha giocato di più. Sulla destra sono in risalita le quotazioni di Athekame, anche se Saelemaekers, per il momento, rimane il favorito; a sinistra conferma per Bartesaghi. Davanti si rivedrà Christian Pulisic con ogni probabilità in coppia con Leao, con Nkunku e Fullkrug pronti come alternative a gara in corso. Il tedesco, alle prese sempre con l'infrazione al dito del piede, andrà comunque monitorato e gestito.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 5 De Winter
56 Saelemaekers, 4 Ricci, 30 Jashari, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
11 Pulisic, 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 31 Pavlovic, 24 Athekame, 2 Estupinan, 14 Modric, 19 Fofana, 8 Loftus-Cheek, 9 Fullkrug, 18 Nkunku
Allenatore: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: Saelemaekers-Athekame, Modric-Jashari, Ricci-Fofana.
Indisponibili: Gimenez
Squalificati: nessuno
Diffidati: Fofana
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: domenica 17 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Ceccon-Laudato
IV uomo: Marcenaro
VAR: Nasca
AVAR: Mazzoleni
