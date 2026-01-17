Pasotto: "Come hanno dimostrato le complicatissime gestioni di Fonseca e Conceiçao, Leao ha bisogno di una conduzione particolare"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Leao in estate è stato affiancato nella vetrina rossonera da Modric e Rabiot, ma resta comunque la stella della squadra. Anche in rapporto all'età. E, come hanno dimostrato le complicatissime gestioni di Fonseca e Conceiçao, ha bisogno di una conduzione particolare. Dedicata. Ci era riuscito Pioli, ci sta riuscendo Allegri che lo sta trasformando a 360 gradi. La crescita psicologica va di pari passo con quella tattica. Per Rafa è quasi un anno zero, sotto certi aspetti. Ma intanto ecco i numeri, che non sono esattamente banali.

In campionato, in queste prime venti partite ha prodotto 7 gol e 2 assist. A questo punto del torneo un anno fa i gol erano 4 e gli assist 5; nel 2023-24 3 gol e 6 assist, stesso bottino del '22-23; nel '21-22 5 gol e 2 assist, nel '20-21 5 gol e 4 assist, nel 2019-20 2 gol e nessun assist. Una statistica racconta che ha fatto guadagnare al Milan ben 14 punti in questo campionato, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. Questa, quindi, fino a questo momento è la sua stagione migliore in termini realizzativi, e la migliore anche nella partecipazione complessiva ai gol, considerando anche gli assist: le 9 reti di quest'anno (7 più 2 assist) sono il suo top in rossonero in termini di media per minuti, dal momento che ha saltato sei partite per problemi fisici".