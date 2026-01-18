Borghi: "La fiducia di Allegri nel far tirare il rigore a Nkunku è una sottolineatura che si potrebbe fare in tempo di mercato"

Nel suo canale YouTube, commentando la partita tra Como e Milan, Stefano Borghi si è soffermato con un'analisi sul modo di approcciare la partita dei rossoneri e del risultato conquistato. Queste le sue parole nel dettaglio:

“Rabiot in questo tipo di sistema, di ruolo, ma anche in questo tipo di partita dove con blocco molto basso difendeva, ma poi con la possibilità di far le sue corse in verticale, è stato decisivo, anche nell’andare a conquistare il rigore nel primo tempo. Nkunku ha segnato ancora tra l’altro, la fiducia di Allegri di fargli tirare il rigore è una sottolineatura che si potrebbe fare in tempo di mercato e specialmente dopo la prima parte che ha vissuto. Però poi Rabiot l’ha vinta nel secondo tempo, stilettata da fuori per il 1-3. Ecco la cosa più bella tecnicamente della partita del Milan è stata l’azione del 1-2 con la palla scodellata da Leao e il gol di Rabiot. Però ripeto il Milan si prende il risultato, si prende le giocate individuali per il resto anche il giudizio sulla gara complessiva e sull’idea di Allegri rimane in sospeso per ciò che abbiamo visto”