Milan, giovedì alle 17 Fullkrug al Flagship Store di via Dante
Govedì pomeriggio Niclas Fullkrug incontrerà i tifosi milanista al Flagship Store di via Dante a Milano. Lo comunica il Milan sul suo sito: "Niclas Füllkrug è giunto da un paio settimane nel mondo milanista e non ha impiegato molto tempo per entrare nel cuore dei nostri tifosi. Tifosi che adesso avranno la possibilità di mostrargli tutto il loro affetto e sostegno: l'attaccante tedesco, infatti, sarà presente per la prima volta al Flagship Store di via Dante giovedì 22 gennaio alle 17.00, pronto a ricevere il calore di tutti i rossoneri.
Inoltre, sarà possibile seguire l'evento in diretta su Off the Pitch, con la possibilità di interagire con il giocatore. L'appuntamento è nel cuore di Milano: Niclas vi aspetta!".
