esclusiva mn Promise David: "Io nato il giorno di Inzaghi dalla Juve al Milan? Destino... lui era world-class"

Astro nascente del calcio mondiale, il bomber canadese Promise David ha rilasciato un intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone MilanNews.it a Bruxelles ieri. Nato a cavallo nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2001 proprio quando Filippo Inzaghi passò dalla Juventus al Milan, l'attaccante del Union Saint-Gilloise è sul taccuino di tanti club di Premier League e Serie A. Ed era proprio destino che diventasse attaccante come il nostro Superpippo.

Promise, lei è nato il giorno del trasferimento di Filippo Inzaghi dalla Juve al Milan. Un predestinato

"Lo stesso giorno? (David è incredulo, ndr). Non lo sapevo.... a me piaceva di più quando era al Milan. Da bambino mi guardavo sempre i suoi highlights e i gol."

Che opinione avevi su di lui?

"Era un rapinatore dell'area di rigore di classe mondiale. Lo utilizzavo a FIFA (ride, ndr."

Avete qualcosa in comune?

"No, siamo due giocatori completamente diversi. Da attaccante però devi sfruttare al meglio le occasioni che ti capitano. E Filippo era uno dei migliori in questo."

Da bambino seguivi rossoneri per lui?

"No, il Chelsea. Mi piacevano Drogba e Lukaku."

Futuro in Italia?

"Adoro gli italiani, sono stato a Roma. Che bella! L'Italia è un paese fantastico. Ma onestamente non guardo la Serie A. E se lo faccio è solo per seguire i miei ragazzi canadesi... come Jony (Jonathan David, ndr). Io mi focalizzo al 100 per cento su me stesso. Sono egoista."