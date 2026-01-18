VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman rossonero. Stasera la sfida col Lecce

Oggi alle 19:18News
di Redazione MilanNews

È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan.

Alle 20.45 la sfida contro il Lecce, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 25/26.