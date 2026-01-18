Pellegatti sicuro: “Chiusa con Comvest”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti insieme al giornalista Tobia De Stefano, giornalista del quotidiano La Verità, hanno parlato della situazione societaria del Milan, con la volontà di RedBird di saldare il debito con Elliot. Queste le loro parole

DE STEFANO: "Era l'estate del 2022, c'è stato il passaggio di proprietà da Elliot a RedBird. Quell'operazione era stata conclusa grazie ad un vendor loan che è un'operazione che a livello finanziario si pratica spesso e significa che chi cede presta dei soldi all'acquirente. In quel caso lì parlavamo di un'operazione totale da 1 miliardo e 100 e in questo caso il vendor loan fu di 490 milioni circa. Metà del prezzo circa. Secondo quello che a me risulta saremmo in una situazione dove potrebbe sbloccarsi questo finanziamento e a breve, forse anche a brevissimo, c'è la possibilità che Cardinale abbia trovato un rifinanziatore, quindi che entra al posto di Elliot, restituendo quanto Elliot ha prestato all'epoca e questo chiaramente a cascata potrebbe provocare dei cambiamenti all'interno della governance, del CDA del Milan e a quanto a me risulta, ci sono dei ragionamenti abbastanza concreti anche su cambiamenti al vertice. Confermo anche io il nome di Comvest. Sostanzialmente rifinanzia gruppi privati per processi di ristrutturazione, di rifinanziamento, di rinascita. A me non risulta che loro abbiano fatto operazioni di così grossa portata quindi questo potrebbe, ma siamo nell'ambito delle ipotesi, far pensare che dietro ci potrebbe essere un altro soggetto. A me era stato fatto il nome di Apollo che però hanno già l'Atletico Madrid. Un altro particolare è che Convest ha già un piede nella struttura di controllo con cui RedBird controlla il Milan, attraverso un finanziamento. Quindi c'è già un piede nel Milan. Come per Elliot, con Furlani, Scaroni, anche il nuovo soggetto vorrà mettere dei suoi uomini dentro il CDA del Milan e quindi i primi nomi che sono stati fatti che dovrebbero uscire sono Gordon Singer e Mitchell che sono i due rappresentati diretti di Elliot, e anche Furlani. Da quello che mi risulta in caso questa operazione dovrebbe andare in porto, c'è un nome forte su cui Cardinale potrebbe puntare che è quello di Massimo Calvelli che ha uno stand internazionale molto importante, che è stato amministratore delegato per 5 anni di ATP di tennis con degli ottimi risultati che prenderebbe il posto di Furlani come amministratore delegato. Le voci su Galliani le ho riscontrate anche io negli scorsi mesi"

PELLEGATTI: "Da quello che trapela dalle mie fonti, il nuovo finanziatore sarà Comvest, e mi dicono addirittura che sia già chiuso. Ma non voglio correre avanti, però così mi han detto. Potrebbero essere non mesi, neanche settimane ma forse giorni. Per quanto riguarda Scaroni rimarrebbe per il discorso stadio. La figura che interesserebbe che arrivasse, visto che Calvelli è una figura autorevole, mi auguro che nel progetto Cardinale ci sia il nome di Adriano Galliani come head of footbal."