Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Oggi alle 18:36News
di Niccolò Crespi

Dopo la soddisfacente trasferta di Como il Milan ospiterà questa sera a San Siro il Lecce per la 21esima giornata di Serie A. Vincere per staccare il Napoli in classifica, allungare sulla Juventus e portarsi nuovamente a -3 dall'Inter evitandone così la fuga. È questo l'obiettivo della formazione di Massimiliano Allegri, che ancora una volta è chiamata ad invertire il trend negativo con le squadre della parte destra della classifica di Serie A, contro le quali ha già perso 13 punti in 20 giornate. 

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: domenica 18 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

MILAN – LECCE    h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV:     MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       MAZZOLENI