Milan a due facce: la curiosa statistica sui rossoneri da situazioni di svantaggio

vedi letture

Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce nella 21ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si disputerà stasera, domenica 18 gennaio alle 20:45 a San Siro. I ragazzi di mister Allegri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, mentre la squadra allenata da Eusebio Di Francesco punta a risalire la china. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per le ambizioni delle due squadre.

STATISTICHE E CURIOSITA' PRE PARTITA

Prima del Lecce, l'ultima squadra che ha disputato due trasferte di fila contro Inter e Milan a distanza di al massimo quattro giorni in Serie A è stata l'Atalanta tra il 25 e il 28 febbraio 2024 (pareggio 1-1 contro il Milan e sconfitta 4-0 contro l'Inter). Anche contro il Como, il Milan ha ribaltato la partita dopo essere andato sotto nel punteggio; sono ora 13 i punti guadagnati dai rossoneri da situazione di svantaggio: un record in questa Serie A. Il Lecce finora da situazione di vantaggio ne ha persi 10 (come l'Hellas Verona): meno solo di Fiorentina, Genoa e Pisa.

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI VERSO LA SFIDA DI STASERA CONTRO IL LECCE

"Il Lecce viene da due ottime prestazioni: in casa col Parma era in vantaggio e con l'Inter ha fatto una prestazione molto buona, soffrendo il giusto e non soffrendo tantissimo. Hanno una buona condizione fisica. Per noi è molto importante domani perché nelle ultime tre in casa abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria: dobbiamo tornare a vincere in casa anche perché a San Siro ci ritorneremo il 22 febbraio. dobbiamo dare seguito al bel risultato dato a Como, altrimenti va a cadere ciò che è stato fatto. Lotta in Serie A? È una questione degli ultimi anni in cui l'Inter ha sempre vinto o arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo Scudetto. Il Milan ha cambiato quest'anno il 55% dei giocatori, miscelando giocatori più esperti con quelli più giovani. Il futuro del Milan passa attraverso il risultato finale, entrare nelle prime quattro: il calcio italiano non permette a una squadra di alto livello di rimanere fuori a livello economico dalle prime quattro. Abbiamo una responsabilità, oltre che cercare di giocare bene e far divertire, che è raggiungere un obiettivo che è prioritario".