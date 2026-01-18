Teotino è sicuro: "Maignan e Rabiot i più determinanti del Milan"

Oggi alle 18:24
di Niccolò Crespi

Intervenuto così a Sky Sport, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha commentato il rendimento straordinario di Adrien Rabiot in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni sul francese rossonero:

TEOTINO ESALTA MAIGNAN E RABIOT

"Secondo me questo Rabiot è ancora più determinante di Modric. Il francese ha una presenza in campo impressionante, sia nei confronti dei compagni sia degli avversari, ti sovrasta fisicamente ovunque. In questo momento insieme a Mike Maignan, Rabiot è il giocatore più determinante del Milan".

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: domenica 18 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

MILAN – LECCE    h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV:     MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       MAZZOLENI