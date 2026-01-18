La Verità - Cardinale vicino ad estinguere il debito con Elliott: possibile addio di Furlani

Il 2026 del Milan potrebbe cominciare e proseguire con il botto, dato che dopo circa 3 anni e mezzo la telenovelas del vendor loan da 489 milioni è prossima ai titoli di coda. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è il quotidiano La Verità, che parla di come il proprietario del Milan Gerry Cardinale sia da tempo alla ricerca di un soggetto finanziario disposto a ripagare il fido che nel frattempo è arrivato a quota 566 milioni.

Secondo le fonti del quotidiano l'imprenditore italo-americano sarebbe addirittura prossimo ad arrivare a dama, nonostante non si conosca ancora bene chi ci sia dietro questa operazione. Nel corso di questi giorni si è parlato del gruppo Manulife Comvest e non solo, visto che l'altro nome accreditato è quello di Apollo Sports Capital, che nel calcio ci ha già investito riscuotendo la maggioranza delle quote dell'Atletico Madrid.

La cosa in questo caso è una: nel momento in cui questo scenario dovesse realizzarsi, a cascata ci potrebbero essere delle ripercussioni importanti soprattutto sull'assetto societario del Milan, con probabile convocazione di un CDA per informare i consiglieri della nuova situazione finanziaria con conseguente rilascio del pegno che Sheva Investments Limited vanta sul Milan.

Cardinale estingue il debito con Elliott e Furlani saluta: lo scenario

Qualora RedBird estinguesse il debito con Elliott tante figure attualmente presenti nel Milan potrebbero lasciare libere le rispettive poltrone. I primi sarebbero ovviamente gli uomini Elliott per eccellenza, Dominic Mitchell e Gordon Singer, ma occhio anche all'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani, sul quale si potrebbe compiere qualche ragionamento.

La sua gestione è stata spesso criticata nel corso di questi anni, soprattutto con i tifosi, ed un rapporto mai sbocciato con il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic potrebbe incidere su una valutazione finale. A questo punto sorge spontaneo domandarsi: chi lo sostituirebbe? Nel corso di questi mesi di è parlato di Damien Comolli, oggi alla Juventus, ma il nome caldo è quello di Massimo Calvelli, ex amministratore delegato dell'ATP che da giugno 2025 è approdato in casa RedBird.