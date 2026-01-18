Nkunku, ricordi e curiosità: contro il Lecce il suo primo palloncino rossonero
Dopo la soddisfacente trasferta di Como il Milan ospiterà questa sera a San Siro il Lecce per la 21esima giornata di Serie A. Vincere per staccare il Napoli in classifica, allungare sulla Juventus e portarsi nuovamente a -3 dall'Inter evitandone così la fuga. È questo l'obiettivo della formazione di Massimiliano Allegri, che ancora una volta è chiamata ad invertire il trend negativo con le squadre della parte destra della classifica di Serie A, contro le quali ha già perso 13 punti in 20 giornate.
NKUNKU VS LECCE: COL MILAN IL PRIMO GOL IN ITALIA
Con ogni probabilità, Christopher Nkunku non dovrebbe partire dall'inizio, ma il francese proprio contro il Lecce aveva trovato il suo primo gol in Italia con la maglia del Milan. Parliamo della sfida di Coppa Italia ad agosto vinta a San Siro per 3-0 dai ragazzi di Allegri.
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: domenica 18 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
MILAN – LECCE h. 20.45
ZUFFERLI
CECCON – LAUDATO
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
