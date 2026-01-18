Milan-Lecce, in Serie A è tra le sfide casalinghe più giocate
Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce nella 21ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si disputerà stasera, domenica 18 gennaio alle 20:45 a San Siro. I ragazzi di mister Allegri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, mentre la squadra allenata da Eusebio Di Francesco punta a risalire la china. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per le ambizioni delle due squadre.
NUMERI E STATISTICHE PRE MATCH
Il Milan ha vinto ben 15 delle 19 sfide interne contro il Lecce in Serie A, il 79% (3N, 1P); tra le squadre affrontate in casa almeno lo stesso numero di volte, solo contro il Palermo i rossoneri hanno registrato una percentuale di successo più elevata (83%).
Inoltre, il Milan (12V, 7N) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila all'interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2004, con Carlo Ancelotti in panchina (19 – 15V, 4N). I rossoneri non arrivano a 20 partite di fila nello stesso torneo senza perdere dai primi sette mesi del torneo 1992/93 (prime 23 gare di quella stagione senza perdere, l'allenatore era Fabio Capello).
