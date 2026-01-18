La Verità svela il nome del possibile sostituto di Furlani al Milan
Qualora RedBird riuscisse ad estinguere il debito con Elliott a cascata ci saranno ripercussioni sull'assetto societario del Milan. Dei ragionamenti verranno fatti rispetto all'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani, la cui gestione è stata spesso criticata nel corso degli anni, soprattutto dai tifosi.
Ma chi potrebbe eventualmente sostituire l'attuale AD rossonero? In passato si è parlato tanto di Damine Comolli, ex Tolosa oggi alla Juventus, ma il nome più caldo in questo momento è quello di Massimo Calvelli, ex amministratore delegato dell'ATP che nel giugno 2025 ha lasciato il suo incarico dopo 5 anni ricchi di successi per entrare in RedBird. Un eventuale ingresso di questo dirigente potrebbe rappresentare un passo importante nella strategia di Cardinale secondo i colleghi de La Verità, orientata a consolidare il legame tra al dimensione sportiva ed economica del Milan.
