Fabregas: "In Italia se fate giocare un giovane e questo non convince subito, lo togliete"

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 16 GEN - Due giorni di dibattiti all'Italia Sports Summit al Principino Eventi di Viareggio per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) hanno rilanciato il ruolo del settore giovanile nel calcio e la necessità di dare tempo ai giovani italiani di maturare e sviluppare il loro talento. "Ritorno al futuro, il ruolo del Settore giovanile" è il tema dibattuto con Umberto Calcagno presidente Aic, Fabrizio Corsi n.1 dell'Empoli, Giancarlo Antognoni capo delegazione Under 21, Renzo Ulivieri presidente Associazione italiana allenatori, e ancora Massimiliano Maddaloni del settore giovanile dello Spezia, Alessandro Palagi presidente del Cgc Viareggio, Marcello Lippi ct campione del mondo. Da tutti i partecipanti è stato chiesto - per tutelare le Nazionali azzurre - i dare più spazio ai giovani nei campionati di calcio. L'allenatore del Como, Cesc Fàbregas, ha detto: "In Italia se fate giocare un giovane e questo non convince subito, lo togliete. Io se punto su un giovane gioca minimo sette-otto partite per aver modo di poterlo giudicare". Anche per Ulivieri in Italia deve tornare "importante che si valorizzino di più i giovani".

Corsi negli anni ha lanciato tanti ragazzi che hanno permesso al suo club di rimanere nei due massimi campionati in vita a lungo. "Se non dipende dalla Federazione cambiare certe cose - ha detto -, dovrebbe essere il Governo a dare un sostegno alle società in modo da poter puntare sui giovani contribuendo al bene delle Nazionali. Oggi ci sono in platea studenti che non hanno visto la Nazionale ai Mondiali e questo non è giusto". Il campione del mondo 1982 Antognoni ha rimarcato che "ai miei tempi c'erano meno stranieri nelle squadre rispetto ad ora". (ANSA).