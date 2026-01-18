Milan-Lecce, i precedenti in Serie A. Unica sconfitta nel 1987
Negli ultimi 5 incontri di campionato giocati a San Siro tra Milan e Lecce, sono state 4 le vittorie dei rossoneri e 1 pareggio, nel 2019, durante la prima partita di Pioli sulla panchina del Milan. La prima e ultima sconfitta in casa contro i Salentini risale al 19/10/1987 quando il Milan di Fabio Capello perse 1-2. I precedenti totali in Serie A vedono 15 vittorie dei rossoneri, 3 pareggi e 1 sconfitta.
Tra i vari scontri tra le due squadre, spicca sicuramente quello del 2010/2011. La prima partita riporta inevitabilmente la mente a quel campionato, vinto poi dai rossoneri, che iniziò proprio contro i salentini. Una partita mai stata in discussione, vinta 4-0 con la doppietta di Pato, il gol di Thiago Silva e di Pippo Inzaghi. Oltre la bellissima vittoria, ricorderete sicuramente che in tribuna era presente uno spettatore speciale, il neo acquisto Zlatan Ibrahimovic che per motivi formali non potè giocare. (La partita si giocò il 29 agosto, lui arrivò a Milano il giorno prima)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan