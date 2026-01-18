Scontri sull’A1 tra i tifosi della Fiorentina e della Roma

Oggi alle 15:12News
di Andrea La Manna

Ennesimo brutto episodio avvenuto dopo l'ora di pranzo all'altezza di Casalecchio sul Reno. Come riportato da TMW, i tifosi della Fiorentina diretti a Bologna per la sfida di oggi pomeriggio alle 15:00 al Dall'Ara, si sono incontrati con i tifosi sella Roma, anche loro diretti a nord per la sfida di questo tardo pomeriggio contro il Torino e hanno dato vita a dei tafferugli. 

L'ACCADUTO - Non c'è per ora una conta dei danni ufficiali, si segnalano scontri generici tra le due tifoserie che hanno causato anche disagi alla viabilità in autostrada. 