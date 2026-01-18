RedBird pronto a ripagare Elliott: ecco chi potrebbe esserci dietro l'estinzione del debito

Dopo circa 3 anni e mezzo Gerry Cardinale potrebbe estinguere il debito che lega RedBird all'Elliott, visto che secondo i colleghi de La Verità l'attuale proprietario del Milan è sempre più vicino a trovare un soggetto disposto a ripagare il fido che intanto è arrivato a quota 566 milioni.

Al momento non si sa ancora chi si potrebbe essere dietro quest'operazione, anche se in queste settimane sarebbero stati fatti due nomi in particolare. Il primo è quello di Manulife Comvest, gruppo che fornisce finanziamenti a proprietà private che ha già un piede e mezzo nel Milan avendo preso garanzie su RedBird in virtù di un finanziamento che fa capo alla Ceo Agency.

Il secondo, invece, è quello di Apollo Sports Capital, che ha già investito nel calcio avendo la maggioranza dell'Atletico Madrid, oltre ad aver chiuso altri investimenti diversi nel mondo dello sport, come nel tennis.