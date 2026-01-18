Matrimonio finito tra Izzo e il Monza: chiede di non giocare per questioni contrattuali

È finita l'avventura di Armando Izzo, ex difensore del Torino, al Monza. Visti problemi legati al rinnovo contrattuale, come dichiarato anche dal Mister dei biancorossi Paolo Bianco, il numero 4 si è seduto in tribuna per l'ultima partita nonostante fosse arruolabile fisicamente. Come riferisce Sportmediaset ci sarebbe l'Avellino sulle sue tracce che sarebbe pronto a inserirsi nella frattura fra giocatore e club per mettere a segno un importante colpo per la retroguardia con un centrale di grande esperienza come il classe '92 che conta ben 285 in massima Serie. Sarebbe un ritorno e non un nuovo arrivo per Izzo visti i 3 anni giocati dal 2011 al 2014 dove ha conquistato una promozione in Serie B e collezionato 66 presenze.

LE PAROLE DI MISTER BIANCO "Oggi ha vinto il gruppo; c'è gente che ha meno nome, ma lavora il triplo degli altri e aspetta il loro turno in silenzio. Sono stato contento della loro prestazione e di avergli dato una chance. Izzo era stato convocato non avendo problemi fisici, ma siccome ha chiesto di non giocare l'ho mandato in tribuna".