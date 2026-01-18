Incredibile Falcone: è l'unico giocatore a non aver saltato nemmeno un minuto di Serie A dalla stagione 2022/23
Wladimiro Falcone è l'unico giocatore a non aver saltato nemmeno un minuto di Serie A dalla stagione 2022/23 ad oggi (cioè da quando veste la maglia del Lecce): per il portiere dei giallorossi 134 presenze su 134 giornate di campionato da allora. Lo riporta Opta.
