Pulisic-Leao, una coppia da… 11 gol in due ai salentini

vedi letture

Dovrebbero giocare titolari questa sera il 10 e l'11 dei rossoneri per la sfida contro il Lecce alle 20:45. Una coppia tanto desiderata dai tifosi ma che non è stato possibile schierare molte volte dal mister Massimiliano Allegri visti i problemi fisici di entrambi che non li hanno mai resi a disposizione al 100% in contemporanea. Questa sera invece, come accaduto solo nel derby e col Genoa, dovrebbero partire in tandem dal primo minuto.

NUMERI POSITIVI CONTRO I SALENTINI - La forza di questi giocatori che negli anni hanno sempre trascinato i rossoneri con i loro gol e assist è sicuramente il dato più incoraggiante per la squadra e per i tifosi, ma per la partita di questa sera, non c'è solo questo. Il portoghese e l'americano sono infatti al secondo e al terzo posto del podio nella classifica all time dei marcatori contro il Lecce. Se il primo posto è occupato da Shevchenko con 10 gol, al secondo posto troviamo Pulisic con 6 e al terzo Leao con 5. Una coppia che contro i giallorossi ha sfornato 11 gol totali.