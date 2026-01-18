Milan-Lecce e l’amaro esordio di Pioli sulla panchina rossonera
Il 20 ottobre 2019, al posto di Marco Giampaolo, esonerato dopo la vittoria esterna a Genoa per 1-2, la panchina venne affidata a Stefano Pioli. Un allenatore che entrerà poi nella storia rossonera visti i risultati sportivi raggiunti: dalla qualificazione in Europa League, alla Champions League, passando per lo scudetto e arrivando alla semifinale di Champions League. L'esordio della sua avventura al Milan però non fù sicuramente come la sognava.
MILAN-LECCE 2-2 AL 95' - 20 ottobre del 2019, 20:45, stadio San Siro. Era la prima di Pioli al Milan e l'avversario era proprio il Lecce di Fabio Liverani. Parte bene il Milan che va in vantaggio al 20' grazie al gol di Hakan Calhanoglu. Pareggiano poi i salentini con Babacar che però vengono di nuovo sorpassati con il gol di Piatek. Sembrava fatta per Pioli per la sua prima vittoria rossonera ma al 95' il difensore del Lecce Calderoni fa partire un sinistro da fuori area che si insacca alle spalle di Donnarumma, incolpevole. Un esordio amaro per il tecnico rossonero che sicuramente sognava una serata diversa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan