Moretto: “Confermo volontà di RedBird di estinguere il debito con Elliot. Comvest possibile finanziatore”

Così Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano sui movimenti societari di RedBird e di Cardinale:

"Ad inizio anno, a cavallo tra il 2025/2026 vi avevo preannunciato delle novità dal punto di vista societario. C’erano dei movimenti importanti che stanno prendendo sempre più corpo. Ci sono indiscrezioni che escono da più parti, sicuramente sono indiscrezioni che da un certo punto di vista confermiamo e che seguono la linea che vi avevo dato. Qualcosa sta cambiando nel mondo Milan e da quanto ci risulta effettivamente RedBird, Cardinale, sta cercando di ripagare parte del debito se non in toto ad Elliot. Cardinale è alla ricerca di finanziatori e tra i finanziatori vi confermo il nome di COMVEST. Chiaramente è una procedura lenta ma su cui Cardinale lavora da parecchio tempo e siamo in una fase importante. Diciamo che RedBird è vicina ad estinguere il debito e quindi ci potranno essere dei cambi in società più a fine stagione. I movimenti intorno a questo tipo di scenario sono sempre più concreti e i passi sono sempre più decisi"