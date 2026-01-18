De Stefano de La Verità: “Singer, Mithcell e Furlani i primi ad andare via con nuovo rifinanziatore. Il nuovo ad sarà…”

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista De Stefano de La Verità ha parlato così della possibilità concreta che Cardinale estingua il debito con Elliot. Queste le sue parole:

Confermo anche io il nome di Convest. Sostanzialmente rifinanzia gruppi privati per processi di ristrutturazione, di rifinanziamento, di rinascita. A me non risulta che loro abbiano fatto operazioni di così grossa portata quindi questo potrebbe, ma siamo nell'ambito delle ipotesi, far pensare che dietro ci potrebbe essere un altro soggetto. A me era stato fatto il nome di Apollo che però hanno già l'Atletico Madrid. Un altro particolare è che Convest ha già un piede nella struttura di controllo con cui RedBird controlla il Milan, attraverso un finanziamento. Quindi c'è già un piede nel Milan. Come per Elliot, con Furlani, Scaroni, anche il nuovo soggetto vorrà mettere dei suoi uomini dentro il CDA del Milan e quindi i primi nomi che sono stati fatti che dovrebbero uscire sono Gordon Singer e Mitchell che sono i due rappresentati diretti di Elliot, e anche Furlani. Da quello che mi risulta in caso questa operazione dovrebbe andare in porto, c'è un nome forte su cui Cardinale potrebbe puntare che è quello di Massimo Calvelli che ha uno stand internazionale molto importante, che è stato amministratore delegato per 5 anni di ATP di tennis con degli ottimi risultati che prenderebbe il posto di Furlani come amministratore delegato. Le voci su Galliani le ho riscontrate anche io negli scorsi mesi"