Serie A, pareggio a reti bianche tra Parma e Genoa. Ecco la classifica aggiornata

Serie A, pareggio a reti bianche tra Parma e Genoa. Ecco la classifica aggiornata MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:48News
di Andrea La Manna

Termina in pareggio la sfida tra Parma e Genoa. 1 punto ad entrambe le squadre che sicuramente non rende pienamente contenti ne Cuesta ne De Rossi. Questa la classifica aggiornata:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 49 (21)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 43 (21)
4. Juventus 39 (21)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (21)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Parma 23 (21)
14. Cagliari 22 (21)
15. Cremonese 22 (20)
16. Genoa 20 (21)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (2)