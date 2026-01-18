Serie A, Parma-Genoa 0-0: regna l’equilibrio al Tardini
Regna l'equilibrio al Tardini nel match delle 12:30 tra Parma e Genoa. Finisce con un pareggio a reti bianche il match che è stato molto chiuso, nonostante il Genoa sia andato più vicino a trovare il gol della vittoria. Un risultato che smuove la classifica ma non fa sicuramente completamente soddisfatte ambe due le squadre. Con questo punto il Genoa sale a quota 20 punti, a +6 dalla Fiorentina terzultima che però oggi deve giocare a Bologna. Parma invece che si ritrova a metà classifica, 11esimo, con 23 punti.
TABELLINO
PARMA-GENOA 0-0
76' Infortunio Sabelli
