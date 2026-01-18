Pellegatti: “Spero che nell’idea di Cardinale ci sia riportare Galliani”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti insieme al giornalista De Stefano de La Verità hanno parlato dei possibili cambiamenti societari nel Milan visto l'imminente arrivo di un rifinanziatore che aiuterà Cardinale a estinguere il debito con Elliot. Queste le parole di Pellegatti:
"Da quello che trapela dalle mie fonti, il nuovo finanziatore sarà Convest, e mi dicono addirittura che sia già chiuso. Ma non voglio correre avanti, però così mi han detto. Potrebbero essere non mesi, neanche settimane ma forse giorni. Per quanto riguarda Scaroni rimarrebbe per il discorso stadio. La figura che interesserebbe a noi tifosi che arrivasse, visto che Calvelli è una figura autorevole, mi auguro che nel progetto Cardinale ci sia il nome di Adriano Galliani come head of footbal."
