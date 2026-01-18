MN - Promise David su Inzaghi: “Era un rapinatore d’aria, lo usavo su Fifa”

Astro nascente del calcio mondiale, il bomber canadese Promise David ha rilasciato un intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone MilanNews.it a Bruxelles ieri. Nato a cavallo nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2001 proprio quando Filippo Inzaghi passò dalla Juventus al Milan, l'attaccante del Union Saint-Gilloise è sul taccuino di tanti club di Premier League e Serie A. Ed era proprio destino che diventasse attaccante come il nostro Superpippo.

Promise, lei è nato il giorno del trasferimento di Filippo Inzaghi dalla Juve al Milan. Un predestinato

"Lo stesso giorno? (David è incredulo, ndr). Non lo sapevo.... a me piaceva di più quando era al Milan. Da bambino mi guardavo sempre i suoi highlights e i gol."

Che opinione avevi su di lui?

"Era un rapinatore dell'area di rigore di classe mondiale. Lo utilizzavo a FIFA (ride, ndr)