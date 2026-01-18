Milan-Lecce: da 11 partite in Serie A il Milan segna almeno 2 gol
Guardando i precedenti tra le due squadre, i rossoneri contro il Lecce hanno almeno due gol in 11 partite di Serie A (12 considerando anche la Coppa Italia) consecutive, uno dei suoi ritmi più alti contro un singolo avversario.
I PRECEDENTI CON 2 O PIÙ GOL
2025/2026 C.I. Milan-Lecce 3-0
2025/2026 Lecce-Milan 0-2
2024/2025 Lecce-Milan 2:3
2024/2025 Milan-Lecce 3-0
2023/2024 Milan-Lecce 3-0
2023/2024 Lecce-Milan 2-2
2022/2023 Milan-Lecce 2-0
2022/2023 Lecce-Milan 2-2
2021/2022Lecce-Milan 1-4
2019/2020 Milan-Lecce 2-2
2011/2012 Milan-Lecce 2-0
2011/2012 Lecce-Milan 3-4
