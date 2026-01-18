De Stefano de La Verità: “Con nuovo investitore cambierà anche il CDA del Milan e non solo”

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista De Stefano de La Verità ha parlato così della possibilità concreta che Cardinale estingua il debito con Elliot. Queste le sue parole:

"Era l'estate del 2022, c'è stato il passaggio di proprietà da Elliot a RedBird. Quell'operazione era stata conclusa grazie ad un vendor loan che è un'operazione che a livello finanziario si pratica spesso e significa che chi cede presta dei soldi all'acquirente. In quel caso lì parlavamo di un'operazione totale da 1 miliardo e 100 e in questo caso il vendor loan fu di 490 milioni circa. Metà del prezzo circa. Secondo quello che a me risulta saremmo in una situazione dove potrebbe sbloccarsi questo finanziamento e a breve, forse anche a brevissimo, c'è la possibilità che Cardinale abbia trovato un rifinanziatore, quindi che entra al posto di Elliot, restituendo quanto Elliot ha prestato all'epoca e questo chiaramente a cascata potrebbe provocare dei cambiamenti all'interno della governance, del CDA del Milan e a quanto a me risulta, ci sono dei ragionamenti abbastanza concreti anche su cambiamenti al vertice. Confermo anche io il nome di Convest"