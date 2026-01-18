live mn Verso Milan-Lecce: Modric riposa, torna la coppia Leao-Pulisic

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, DE WINTER; SAELEMAEKERS, RICCI, JASHARI, RABIOT, ESTUPINAN; LEAO, PULISIC

13:30 ALLEGRI IN CONFERENZA

"Pavlovic difficilmente sarà della partita (invece è convocato e si siederà in panchina), fino a ieri non poteva colpire la palla di testa. Gimenez è ancora fuori. Gli altri più o meno stanno tutti bene: poi domani ci saranno dei cambi, perché è la quarta partita in due settimane. L'importante è avere lo spirito di squadra e la voglia di raggiungere l'obiettivo, questa deve essere la cosa chiara a tutti: anche quando le partite vengono fatte meno bene, deve essere ottenuto il risultato. Importante saper leggere la partita. Abbiamo fatto due buone partite tra Genoa e Fiorentina. Dobbiamo lavorare per migliorare la fase di gioco ma non bisogna perdere l'obiettivo chiaro per cui giochiamo: arrivare nelle prime quattro per tornare in Champions".

13:00 I PRECEDENTI IN SERIE A

Negli ultimi 5 incontri di campionato giocati a San Siro tra Milan e Lecce, sono state 4 le vittorie dei rossoneri e 1 pareggio, nel 2019, durante la prima partita di Pioli sulla panchina del Milan. La prima e ultima sconfitta in casa contro i Salentini risale al 19/10/1987 quando il Milan di Fabio Capello perse 1-2. I precedenti totali in Serie A vedono 15 vittorie dei rossoneri, 3 pareggi e 1 sconfitta.

12:30 LA SQUADRA ARBITRALE

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

12.00 - DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: domenica 17 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Dopo la soddisfacente trasferta di Como il Milan ospiterà questa sera a San Siro il Lecce per la 21esima giornata di Serie A. Vincere per staccare il Napoli in classifica, allungare sulla Juventus e portarsi nuovamente a -3 dall'Inter evitandone così la fuga. È questo l'obiettivo della formazione di Massimiliano Allegri, che ancora una volta è chiamata ad invertire il trend negativo con le squadre della parte destra della classifica di Serie A, contro le quali ha già perso 13 punti in 20 giornate. Grazie al nostro live testuale non vi perderete neanche una notizia di avvicinamento alla sfida di oggi, in programma alle 20.45. Restate con noi!!!