Banchero, cestista degli Orlando Magic: "Il Milan è una delle squadre per cui tifo"

Il cestista italo-americano Paolo Banchero si è raccontato ai microfoni de Il Corriere dello Sport e degli altri media presenti a Londra in occasione della sfida di NBA tra i Memphis Grizzlies e gli Orlando Magic, menzionando anche il Milan: "Mia sorella è una giocatore di calcio, quindi il calcio era sempre presente a casa mia crescendo. Ovviamente pantofole del PSG x Jordan, il Milan è una delle squadra per cui tifo. Mia sorella è brava giocare a calcio, io crescendo ci ho giocato un po', quindi ha fatto sempre parte della mia vita. Non è lo sport che guardo di più, di cui sono super fan, ma gioco a FIFA e cose del genere".

Hai un messaggio per i tuoi fan italiani?

"Vorrei solo dire che spero che la relazione possa essere ricostruita. Ovviamente dopo la decisione della coppa del mondo sapevo che non correva buon sangue, abbiamo affrontato l'Italia e ho sentito dei fischi e cose del genere. Quindi so come si sentono i tifosi italiani nei miei confronti, ma spero che un giorno la relazione possa essere recuperata, anche perché ho ancora un buon rapporto con il coach e alcuni compagni".